Diputados Carter y Lavín anunciaron que oficiarán a la banca y a las pymes

Los diputados UDI, Álvaro Carter y Joaquín Lavín, anunciaron que enviarán oficios para tener datos concretos, tanto de la banca como de las pymes, “y así poder cruzarlos” frente a la serie de reclamos que se están generando por la lentitud y rechazo en la entrega de créditos Covid Fogape.

Carter aseguró: “Me llama poderosamente la atención la serie de trabas que los bancos le están colocando a las pymes para la obtención de los créditos Covid Fogape que es una instancia para ayudar a quienes están teniendo serias dificultades. El punto es que no se está manejando con la idea original de entregarle una garantía estatal a la empresa para respaldar dichas deudas en estos tiempos de emergencias”.

“El crédito Covid Fogape busca apoyar a las pymes y no hundirlas ni menos ahogarlas haciéndolos esperar eternamente una respuesta que muchas veces es no. Crean expectativas y no se está mirando con una óptica nacional, debido a que la realidad de cada región es diferente, sino que de manera muy centralista”, añadió el diputado.

“Dentro de los problemas que algunos dueños de pymes nos han comentado están plazos de respuesta demasiado largos, requisitos diferentes a los contemplados en la normativa o cobros de intereses que no corresponden son algunas de los problemas que se encuentran las personas al momento de solicitar préstamos ante la banca a través del Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario, beneficio que está dirigido para todas las empresas que no tengan ventas anuales superiores a 1 millón de UF”, explicó el diputado Lavín, integrante de la Comisión de Economía.

“Además, se estaría vulnerando el espíritu de la ley porque se están tomando las ventas de los últimos 18 meses y la realidad es que se debe considerar entre septiembre de 2018 y octubre de 2019, previo al estallido social. Obviamente si a una pyme le preguntan cuando comenzarán a tener flujo de caja, a los menos que tenga una máquina para saber sobre el futuro, no lo sabrá porque el término de esta crisis asociada al Covid no pasa por ellos”, puntualizó Carter.

Lavín indicó además que “otra de las críticas apunta a que algunos bancos tampoco están ayudando a que se logre finalmente el crédito, señalando que no cumplen con los requisitos para que al instante después se les ofrezca uno convencional, con una tasa altísima, con otras condiciones y que al final del día no cumple con el objetivo de ir en ayuda de las pymes sino que los termina ahogando aún más”.

“Es por ello que voy a solicitar en la Comisión de Economía que se le oficie a la Asociación de Bancos, a la Sbif y a la Asech para que nos entreguen datos concretos sobre la entrega de créditos Fogape a las pymes con la idea de cruzar toda la información y saber a ciencia cierta si se está cumpliendo a cabalidad con la finalidad que tiene esta ayuda que busca ir al rescate de la gente que más trabajo genera en Chile porque por un lado los bancos dicen que si pero las pymes señalan que con suerte se está alcanzado un 5% de éstas por lo que urge conocer la realidad y si es así, hacer los ajustes necesarios para que la ayuda sea real y no un simple eslogan”, sentenció el diputado Lavín.

Agencia UNO.