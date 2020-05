Presidente Piñera por coronavirus: “Chile tampoco estaba preparado. Tenemos que ser humildes en reconocerlo”

El Presidente Sebastián Piñera reconoció la noche de este domingo que “Chile tampoco estaba preparado” para la llegada del coronavirus, pero que “estamos haciendo todo lo humanamente posible”.

“Ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaba preparado para enfrentar la Pandemia del Coronavirus, como lo demuestra la evidente saturación de los sistemas de salud en países de alto nivel de desarrollo. Chile tampoco estaba preparado. Tenemos que ser humildes en reconocerlo“, dijo el Mandatario.

“Frente a las enormes dificultades que enfrentamos, todos hemos hecho un esfuerzo gigantesco. A pesar del fortalecimiento temprano de nuestro sistema de salud, el permanente y diario esfuerzo por agregar elementos esenciales como camas críticas y ventiladores mecánicos, y al encomiable y valioso esfuerzo y compromiso de médicos, enfermeras, auxiliares y trabajadores de la salud, nuestro Sistema de Salud está extraordinaria y crecientemente exigido y estresado”, reconoció.

El Presidente agregó que “en los últimos días hemos entrado en una Nueva Fase, con más contagios y personas fallecidas, que impondrá mayores exigencias a nuestro sistema de salud, tanto público como privado”.

“Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que nuestro Sistema de Salud siga prestando las atenciones médicas que nuestros compatriotas necesitan. Y para lograrlo necesitamos el apoyo y colaboración de todos”.

“HOY ES TIEMPO DE UNIDAD Y NO DE DIVISIÓN”

El Mandatario aprovechó la instancia para llamar a la unidad, porque “ka Pandemia del Coronavirus no reconoce fronteras, ni nacionalidades, ni ideologías políticas”.

“Hoy es tiempo de unidad y no de división. De grandeza y no de pequeñez. De colaboración y no de enfrentamientos. En estos tiempos nadie debe confundirse. Todos debemos colaborar para combatir con éxito a nuestro enemigo común: el Coronavirus”, dijo.

“Hoy los necesitamos a todos. Necesitamos a cada uno de ustedes que nos están viendo en sus casas. Necesitamos a los funcionarios públicos. Necesitamos al Gobierno y la oposición unidos, a los empresarios y trabajadores, a los gremios y sindicatos, a toda la sociedad civil, chilenos y migrantes. Hoy es cuando debemos unir nuestras fuerzas, voluntades y corazones para salvar vidas”, añadió Piñera.

“Es justo hoy agradecer sinceramente al Congreso por su colaboración en la aprobación de las leyes. Al Comité de Expertos y la Mesa Social por su rol de guía y asesoría. A los alcaldes por su valioso trabajo diario en beneficio a sus vecinos. A las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, por su comprometida labor de custodia del Orden Público y del cumplimiento de los Protocolos Sanitarios. A los y las Jefas de Hogar, y en especial a las mujeres que asumen solas esta responsabilidad, por su trabajo múltiple en beneficio de sus familias. A los funcionarios públicos, por su vocación de servicio a la comunidad. A los trabajadores de la salud, de los servicios básicos y del campo y muchos otros, que han permanecido en sus puestos de trabajo y que han constituido un verdadero ejercito de manos invisibles que permite llevar alimentos y bienes y servicios básicos a las familias chilenas. También quiero hoy agradecer a los ex Presidentes de nuestro país, por su buena voluntad y consejos, y muy especialmente, a todos nuestros compatriotas: a los que hoy están en cuarentena y a los que hoy trabajan en beneficio de todos”, indicó.