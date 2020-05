Alcaldes de La Florida y Las Condes entregan ayuda a El Bosque

Ante los disturbios que se registraron este lunes en la comuna de El Bosque, donde diversos manifestantes se agruparon para protestar por la falta de alimentos, los ediles de Las Condes y La Florida entregaron ayuda a los ciudadanos.

Sobre esto, el jefe comunal de El Bosque, Sadi Melo, indicó que “una vez más las municipalidades estamos mostrando por la vía de los hechos concretos que cuando hay cooperación, hay colaboración, ahí estamos los municipios”.

“Hoy día Joaquín (Lavín) me llamó para manifestarme que Las Condes estaba disponible a cooperar con nuestros vecinos y… ¿por qué no? hoy día la pandemia no tiene color, la pandemia hoy día es de nuestros vecinos, vecinas y todos nuestros ciudadanos”.

“Por lo tanto bienvenida esta ayuda tanto de Joaquín Lavín de Las Condes tanto de nuestro vecino de La Florida, Rodolfo Carter”, indicó.

Asimismo, declaró que “esta es una buena señal concreta al Gobierno de Chile, ellos tienen que buscar la cooperación con nosotros”.

La ayuda se concretó con 500 cajas de alimentos por parte de Las Condes y 100 de La Florida, junto a balones de gas.

El alcalde Joaquín Lavín explicó a 24 Horas que “lo que importa es que la gente pueda hacer una buena cuarentena, para eso necesitamos que esté tranquila, y yo sé que estas cajas de alimento (…) les va a permitir hacer esa cuarentena con más tranquilidad, dado lo que vimos en la mañana”.

En tanto, el jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter, expresó que “el pueblo chileno es súper sabio en eso, nadie es tan pobre como para no ser solidario (…) queremos que se sienta que todos los chilenos tienen algo que hacer en esta misión”.