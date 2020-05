Manuel José Ossandón : “Esta pandemia refleja que en Chile hay dos o tres realidades distintas”

El senador Manuel José Ossandón entregó un potente mensaje respecto a lo vivido las últimas semanas en Chile. El parlamentario conversó con el Rompecabezas de Agricultura y aseguró que lo que pasó en El Bosque, refleja las diferentes realidades que tiene el país.

“Que no se mal interprete, esta pandemia nos ha dejado una gran enseñanza. Las cosas importantes de la vida y las realidades que tenemos. Esta pandemia nos ha demostrado que, en Chile, la clase media y la gente en su totalidad tiene dos o tres realidades diferentes”.

“Los que pasó en El Bosque fue lamentable, pero no hay que confundir. La gente que salió a protestar de manera pacífica y la otra que sale a saquear, pero lo importante es cómo vive la gente esta pandemia”, agregó.

Respecto a si fue una buena decisión decretar cuarentena total en el Gran Santiago, Ossandon cerró diciendo que “desde el punto de vista sanitario sí, pero no se saca nada porque si no se maneja bien puede terminar en violencia y hambre. La gente no morirá de coronavirus, pero puede morir de cualquier otra cosa”.