Ministro Lucas Palacios: “Cuando las personas salen a protestar, es porque realmente lo están pasando mal”

Las manifestaciones de vecinos de El Bosque durante la tarde y noche de lunes tiene preocupado al Gobierno. Los vecinos de esa comuna, una de las 38 bajo cuarentena en el Gran Santiago, reclaman falta de ayuda por parte del Ejecutivo en la entrega de las cajas de mercaderías anunciada por el Presidente Sebastián Piñera.

Lucas Palacios, ministro de Economía, sacó la voz desde La Moneda y abordó la difícil situación que se vive en el sector sur de la capital. “Es re-fácil que yo diga aquí, desde mi oficina, que ‘mira, la violencia siempre es mala, es incomprensible que la gente salga a reclamar’. La verdad es que hay que ponerse en los zapatos de ellos”, sostuvo en diálogo con CNN Chile.

“He conocido de cerca cuando la gente de verdad sufre y sufre la carencia, la pobreza, la desesperación de no poder llevar comida a su familia“, complementó el secretario de Estado, quien pidió empatía por las personas que no lo están pasando bien por la crisis sanitaria. “Hay que entender que si las personas salen a protestar cuando necesitan ayuda, es porque realmente lo están pasando mal, y somos conscientes de eso“, dijo.

“Uno quisiera que siempre una manifestación sea lo más calmada posible, pero lo que nosotros estamos haciendo es actuar lo más rápido posible“, expresó el titular de Economía.