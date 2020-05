Federación de trabajadores de farmacias confirma muerte de uno de sus afiliados por Covid-19

La Federación Nacional de Trabajadores de Cadenas de Farmacias de Chile (Fenatrafar) confirmó este miércoles la primera muerte por coronavirus de uno de sus afiliados.

De acuerdo a la agrupación, se trata de un funcionario de 49 años de una farmacia en Quilicura, que aseguran no presentaba enfermedades de base.

A través de un comunicado, denunciaron una serie de irregularidades en el trato recibido por el hombre, por lo cual, junto con la familia de la víctima, informaron que tomarán acciones legales por no haberse activado los protocolos recomendados.

“Después de atender a una paciente positiva, el funcionario dio aviso a sus superiores, pero los protocolos fueron insuficientes; no hubo sanitización del local, no se les realizaron test de control, tampoco se les derivó a la Achs, como ocurre cuando se trata de una enfermedad laboral, no se le mandó a aislamiento; muy por el contrario, paralelamente se les avisó que este mes no recibiría su sueldo completo, ni el promedio de este, sólo se le cancelaría un monto por ventas”, acusan en un comunicado.

Asimismo, expusieron que los contactos del trabajador fallecido “fueron rechazados en la Achs y derivados a sus consultorios correspondientes para hacerse exámenes, que aún siguen pendientes”.