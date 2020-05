Ministro Moreno explica devolución por “cobro de más” en autopistas y dice que serán “inflexibles” en control de cordones sanitarios

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, informó este miércoles que se realizará una rebaja en la tarifa de saturación y horario punta de tres autopistas de la Región Metropolitana: Américo Vespucio Norte, Américo Vespucio Sur y Autopista Central. Esto, a raíz de la reducción del tráfico y, por ende, de la congestión durante la pandemia, momentos en los que hasta se triplicaba la tarifa base.

Al respecto habló con “El Rompecabezas” de Agricultura donde explicó que “el valor de lo que uno paga depende mucho del horario en que uno anda y eso es lo que hemos estado fiscalizando y hemos encontrado que no se estaba cobrando lo correcto en estas tres autopistas”.

“Las tarifas de las autopistas urbanas tienen una tarifa base que se multiplica por dos y por tres, dependiendo de si estamos en un horario de punta, un tráfico medio o muy alto en que pasa a saturación que es tres veces una tarifa normal”, dijo.

Es por esto que “debieron haber bajado las tarifas a partir de abril, producto de que en enero, en febrero, en marzo se dieron las condiciones que establece el contrato de esas autopistas para bajar esas tarifas y no se había realizado y, por lo tanto, informamos a las autopistas (de la rebaja)”.

“Las tarifas ya fueron reducidas en las tres y la diferencia, lo que se cobró demás digamos desde el 1 de abril, va a ser devuelto a cada una de las personas en la cuenta del mes de mayo“, agregó.

Además, aseguró que “esta diferencia no es un error de hoy, ha sucedido años hacia atrás, por lo tanto estamos fiscalizando lo que ha sucedido en años anteriores”.

“Esto va a llevar a que vamos a ir a las comisiones conciliadoras y arbitrales de estos contratos para pedir la interpretación del contrato, ante lo cual las autopistas discrepan de nuestra opinión, y lograr que estas diferencias sean devueltas a cada uno de los usuarios, y además establecer con plena normalidad el sistema de tarificación hacia adelante”, añladió el secretario de Estado.

“Como los tráficos han bajado desde el 15 de marzo, abril y hasta hoy día, en esta nueva revisión del segundo trimestre, todo nos indica que el 1 de julio vamos a tener nuevas bajas en las tarifas de las autopistas producto de estas nuevas bajas en el tráfico. En estos contratos, se ve el tráfico de cada trimestre y las tarifas se ajustan para el trimentre siguiente”,explicó.

Respecto a Costanera Norte dijo que es un caso distinto, porque su sistema de tarificación no es anual con revisión trimestral. “Se fijan las tarifas cada seis meses, por lo tanto es una condición distinta. Las tarifas de Costanera Norte van a ser reducidas a partir del 1 de julio, que es el próximo semestre“, adelantó.

“Uno espera que las autopistas no solo de un buen servicio, sino que cobren lo que corresponde”, reflexionó.

Sobre las expresiones en contra de las autopistas urbanas como el movimiento “No+TAG” dijo que “yo no estaba de acuerdo porque hay que pagar por lo que costó para que el Estado pueda invertir en transporte público”.

“Estas autopistas hicieron inversiones muy importantes. No sé cómo sería la vida de las personas si… yo vivo en Lo Barnechea, si no tuviera la Costanera Norte. Las personas que viven en la zona sur, si no tuvieran la Autopista Central o Américo Vespucio Sur… todo esto que hizo un cambio en la vida de las personas”, dijo.

Pero de todas formas, “no podemos permitir que se cobre más allá de lo que corresponde. Que se cobre saturación en períodos que no tienen saturación. Tarifa punta que no tienen los tráficos correspondientes a eso“, cerró.

HUIDA PREVIA AL CORDÓN SANITARIO: “VAMOS A SER INFLEXIBLES”

Este miércoles a las 18 horas comenzó a aplicarse el control sanitario en carreteras y a través de redes sociales se conoció una kilométrica congestión a la salida de Santiago en la Ruta 68 camino a Viña del Mar y Valparaíso.

Al respecto el Ministro de Obras Públicas dijo que “vamos a ser inflexibles en esta materia. las normas del Ministerio de Salud son controlar a todos los vehículos y se hace desde antes para que la gente no aproveche de salir antes, se hacen aleatorios”.

“Por eso hay mayor congestión, porque se revisa vehículo por vehículo, se les toma la temperatura, se piden documentos, justificaciones”, dijo.

“Esto hay que tomárselo muy en serio. Ustedes han visto las cifras de contagio de coronavirus. Si no tomamos esto en serio, las consecuencias las pagamos todos. No es cosa de cuidarse uno, sino que nos cuidamos todos. Las medidas están hechas para eso, para que entre todos podamos apoyarnos”, recordó.