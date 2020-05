Diputado René Saffirio increpa a Fiscal Nacional por caso SENAME

El diputado Independiente René Saffirio criticó duramente al Fiscal Nacional Jorge Abbott, luego de su intervención en la pasada sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

En la ocasión se solicitaba revisar la labor realizada por el Ministerio Público, en relación al informe entregado por la Policía de Investigaciones acerca de las muertes y demás delitos cometidos en el Servicio Nacional de Menores.

En su intervención, el parlamentario señaló que “estoy francamente impactado, porque no entiendo como el señor fiscal, siendo el jefe del órgano persecutor, puede tener una mirada tan reduccionista de la crisis que se vive al interior de los establecimientos del SENAME”.

Al mismo tiempo, agregó que, en las consideraciones generales de dicho informe entregado por la PDI, se señala claramente que el 92% de los centros no cumple con los estándares mínimos exigidos y que en el 88% se levanta la información que da cuenta de algún tipo de vulneración contra los derechos de los menores.

“Se dice, además, que es posible afirmar que en el 100% de los centros que administra el Estado a través del SENAME, se han registrado de manera permanente y sistemática acciones que lesionan gravemente los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, detalló el diputado de la Región de la Araucanía.

En relación al papel que desempeña el Fiscal Abbott, agregó que “este no es un tema de cifras, estamos hablando de vidas humanas. Esto me parece francamente vergonzoso. Lamento profundamente que el Ministerio Público no esté cumpliendo con su función, que se esté limitando a entregarnos estadísticas, cuando lo que necesitamos son definiciones concretas respecto de política a aplicar en relación a un sistema que está fenecido”.

Por último, René Saffirio afirmó que “no hay una voluntad del órgano persecutor de meterle mano a este tema, salvo que sea a través de la presión pública. No está actuando de oficio como le corresponde de acuerdo con la ley. ¿A quién se quiere proteger?”.