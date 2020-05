Segundo examen PCR de ministro Briones dio negativo: retomará funciones de forma presencial

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció que el segundo examen PCR al que se sometió dio negativo. La autoridad estuvo en aislamiento tras mantener contacto con el senador Jorge Pizarro, quien está contagiado con Covid-19.

Briones explicó que retomará sus funciones en la cartera de forma presencial. Esto luego que el Ministerio de Salud le entregara la calificación de “sin contacto estrecho” con el parlamentario.

“Puedo informarles que he recibido el resultado del segundo test PCR, que ha vuelto a ser negativo. Esto, junto a la calificación de ‘sin contacto estrecho’, me permitirá retomar mis funciones de forma presencial según me ha confirmado el Ministerio de Salud”, escribió el secretario de Estado en su cuenta de Twitter.

“Les agradezco los mensajes de preocupación que me enviaron mientras estuve en cuarentena preventiva. Lo importante, por sobre no estar contagiado, era prevenir un posible contagio a otros. Los invitó a ser responsables en nuestro actuar, cuidándonos para cuidar al resto”, agregó la autoridad.

