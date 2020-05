Alcalde de Talca cuestionó mecanismos para enfrentar la crisis sanitaria

El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, se mostró preocupado por la realidad que vive la Región del Maule ante la pandemia del Coronavirus, criticando las medidas tomadas por las autoridades sanitarias.

Luego de reunirse con el director del Hospital Regional de Talca, Dr. Patricio Ibáñez, la autoridad edilicia afirmó que “veo con preocupación el actuar del Ministerio de Salud en regiones. Debemos entender que Santiago no es Chile y que tenemos que intentar salvar la mayor cantidad de vidas, pero no a costa de otras”.

Según Díaz, “el Hospital Regional de Talca debe atender a 1 millón de pacientes en toda la región y hoy solo cuenta con 33 ventiladores mecánicos. De esos 33, 30 están ocupados; de esos 30, 19 están siendo usados por pacientes trasladados desde Santiago”.

“Hoy, además, el Servicio de Salud Maule está solicitando que a los 4 ventiladores que ya fueron enviados a Santiago, se envíen 2 más. Raya para la resta: en el Hospital Regional de Talca quedará 1 ventilador disponible para 1 millón de personas”, agregó el jefe comunal.

El alcalde no desconoció la necesidad de salvar la vida de los enfermos más graves, sean de la capital o no, pero insiste en que esto no puede hacerse de la manera en que el Ministerio de Salud lo está planificando.

Advirtió que hay algunos recursos en Curicó y Linares, pero no son suficientes para la región, siempre pensando que la mayor carga descansa en el Hospital Regional de Talca.

Agencia UNO