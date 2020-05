Carabineros aclaró información sobre supuestos “fiscalizadores” que asaltaban hogares

Durante la tarde de este viernes, Carabineros aclaró una información que circula por las redes sociales, respecto a un video donde se aprecia a supuestos “fiscalizadores” que asaltan hogares en Chile.

Sobre este hecho, desde la institución aclararon mediante sus redes sociales que el video corresponde a un hecho ocurrido en la ciudad de Puebla, en Mexico.

A través de Twitter, detallaron que, para que no se genere alarma, “informamos que estas imágenes no corresponden a nuestro país, sino a la ciudad de Puebla en México. La autoridad sanitaria no está realizando sanitización domiciliaria“, aclararon.