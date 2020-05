Con parlantes y bailoteo: Captan fiesta en Plaza Yungay sin respetar cuarentena

Un usuario de redes sociales captó un video que registró el nulo respeto que existe por la restricción de cuarentena en el sector de Plaza Yungay, en el sector centro de Santiago.

Allí las imágenes muestran como un grupo de personas baila al ritmo de la música puesta en un parlante, sin respetar el distanciamiento social.

Además, ese no es el único foco donde no se respetan las medidas sanitarias. En el resto de la plaza, como se puede observar en el video, otra gente está reunida y sentada en las bancas, cuando se supone que no se puede salir.