Covid-19: Minsal solicitó aumento de camas a hospitales de las FF.AA.

Al igual como se solicitó hace unos días a las clínicas privadas, de aumentar su capacidad hospitalaria, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) pidieron hoy a los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas dotar de mayor oferta de este servicio.

“Hemos instruido a las Fuerzas Armadas a que incorporen una mayor disponibilidad de camas”, indicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Además, la autoridad Sanitaria adelantó que “el sector privado ya informó un aumento de 100 camas disponibles” de las 150 solicitadas para este domingo.

Zúñiga también anunció la llegada de dos nuevos embarques con equipos de ventilación mecánica en los próximos días, para fortalecer la red integrada Covid-19.

Al respecto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, valoró el esfuerzo que está realizando la red integrada de salud, asegurando que la cartera está realizando todos los esfuerzos, tanto en materia de gestión y coordinación territorial, para implementar las acciones que contribuyan a la disminución del contagio y propagación del coronavirus y dar respuesta a la demanda asistencial.

“Evidentemente, el desafío más grande que enfrentamos hoy es el aumento de la presión, la demanda sobre la infraestructura sanitaria, particularmente sobre las unidades de tratamiento intensivo. Como Gobierno y como ciudadanos estamos muy preocupados por la situación que afecta a nuestro país, pero queremos decir claramente que estamos también muy ocupados, aumentando el número de testeos, aumentando la cantidad de ventiladores mecánicos, de camas de tratamiento intensivo e intensificando las medidas de aislamiento de los casos positivos”, indicó Mañalich.

“Hay una parte de la ciudadanía preocupada, pero que no está colaborando y, al no colaborar, en realidad está haciendo un daño al bien común al no respetar las medidas de aislamiento”, sentenció el titular del Minsal.

Agencia Uno