Fernando Leanes, representante de la OMS en Chile, por crisis del Covid-19: “No hay que esperar que esto vaya a descender, no hay que generarse una expectativa”

El aumento de los casos de contagiados y fallecidos por coronavirus preocupa de sobre manera a las autoridades sanitarias. Durante este jueves se registró la cifra más alta de muertos a causa de la pandemia (45) y los positivos ya superan los 60 mil, números que llegan a un mes del invierno, instancia en la cual, a priori, debería vivirse una situación más compleja dadas las enfermedades respiratorias y las bajas temperaturas.

Fernando Leanes, representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y comentó el difícil escenario que vive Chile. “No hay que esperar que esto vaya a descender, no hay que generarse una expectativa. Lo que ha fallado es que aún no tenemos suficiente conciencia de la importancia de las medidas de prevención”, sostuvo.

“Tenemos que hacer mucho más hincapié y exclusivo en la necesidad de que la cuarentena tiene que servir para prepararnos para una situación distinta“, complementó la autoridad, quien dijo que no hay que flexibilizar las medidas en caso de la llegada de un peak. “No tenemos que esperar que después de un peak de contagios, vayamos a tener que relajarnos“, expresó.

Leanes también el cambio en la manera de vivir y/o relacionarse que dejará el coronavirus. “Hay una vida antes y después del Covid-19, hay que prepararse para eso“, acotó. Sobre la misma, comentó el complejo momento que viven algunas familias producto de la crisis sanitaria. “Hay una situación de desesperación de mucha gente, por eso es importante que llegue la ayuda social“, manifestó.

“Los trabajadores de salud están haciendo un equipo tremendo y están salvando muchas vidas”, cerró el representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud (OMS).