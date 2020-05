¿Por qué acostar boca abajo a los contagiados de coronavirus?

Según un informe entregado por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), la cantidad de pacientes puestos boca abajo ha aumentado considerablemente en los hospitales nacionales.

Hasta el 16 de abril dicha cifra llegaba a 64 contagiados por coronavirus. Hoy, sin embargo, hay 269 pacientes en posición prono.

Esta curiosa medida va en aumento en todo el mundo, no sólo en Chile. “Es de esas técnicas antiguas de las que nunca supimos si servían o no, pero ya hace pocos años la evidencia aseguró su utilidad. Quizá llame la atención debido a que no es una posición natural de descanso, y es más bien una técnica respiratoria reservada para casos muy puntuales relacionados a enfermedades graves de este tipo. Por lo tanto, es algo que habitualmente que en las UCI se emplea, pero de manera muy excepcional”, explicó a La Tercera Alejandro Guerra, coordinador de la Unidad de Pacientes Críticos Adulto de la Clínica Ciudad del Mar.

En ese sentido, Guerra agregó:”En condiciones normales, el humano no utiliza la capacidad pulmonar plena y por eso en gente sana o enfermedades respiratorias leves, la técnica no tiene mucha relevancia”.