Subsecretario de Pesca y Agricultura dio positivo por Covid-19

El subsecretario Pesca y Acuicultura, Román Zelaya Ríos, informó que dio positivo en el test para detectar el coronavirus.

En su cuenta de Twitter, Zelaya expresó que “hoy fui notificado de resultado positivo en test PCR. Me siento bien y no tengo síntomas. Pero, por supuesto, estoy levantando alerta respecto de aquellas personas con quienes tuve contacto en los últimos días, y me mantengo firme en cuarentena”.