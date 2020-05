Arrestan a hincha que encendió fuegos artificiales y violó toque de queda

Con arresto domiciliario nocturno quedó un hincha de Universidad de Chile que encendió fuegos artificiales y reincidió en violar el toque de queda impuesto en Arica para contener el brote de Covid-19 que afecta la localidad.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo cuando personal de Ejército de Chile detuvo a cinco personas —tres varones y dos mujeres, todos adultos— quienes lanzaban fuegos artificiales tipo bengala y encendieron una fogata en el sector del Cerro La Cruz, específicamente en el monolito del Fuerte Ciudadela. Con la acción los individuos celebraban un nuevo aniversario del club de fútbol Universidad de Chile.

Tras el procedimiento el fiscal de turno instruyó que cuatro de los detenidos fueron apercibidos y un detenido pasó a control de detención, ya que cometió la misma falta el 4 de abril por no respetar la restricción de movimiento (toque de queda).

En la formalización el imputado quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno por atentar contra la salud pública en forma reiterada.

En eses contexto, el Intendente Roberto Erpel enfatizó que “como Gobierno nos haremos parte de esta acusación con acciones legales. Porque no podemos permitir que familias que no la están pasando bien sientan miedo, temor y angustia. No es tiempo de celebraciones, es tiempo de cuidarnos”.