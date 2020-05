Rubilar por impacto de “Nueva Normalidad” en contagios: “Uno no lo puede descartar, pero tampoco lo podemos medir”

La ministra vocera Karla Rubilar se refirió al aumento de casos de coronavirus en la Región Metropolitana y del impacto que habría tenido el mensaje de “Nueva Normalidad” y luego “Retorno Seguro” del Gobierno.

Al respecto dijo a La Tercera que “nosotros, con la información que teníamos en ese momento y en un concepto que era completamente mundial, que lo acuñó la Organización Mundial de la Salud, que ocuparon grandes líderes mundiales, siempre tuvo que ver con cómo nos preparábamos para que cuando el momento sanitario lo permitiera y las condiciones de protección de la salud de la ciudadanía lo permitieran, pudiéramos generar primero un cambio cultural de entender de que el coronavirus se iba a quedar con nosotros un largo tiempo”.

Pese a ello, lamentó que “en estricto rigor, quizás nos faltó fuerza para explicar que este era un proceso y que en este proceso, al cual íbamos a llegar en algún momento, a realizar este cambio cultural”.

“El concepto de nueva normalidad, de retorno seguro también lo escucharon por parte del Presidente y autoridades de salud, las comunas como Chillán, Osorno, Punta Arenas, Magallanes y Arica. Todos ellos escucharon estos conceptos y ellos sí lograron bajar efectivamente sus tasas de contagio“, aseguró la ministra.

Respecto al momento, dijo que “creemos que instalamos todos los conceptos en el momento que creímos adecuado, con la evidencia que había en este momento”.

“Nosotros no podemos descartar cuánto haya incidido un concepto como ese, a la luz de los números que tenemos. Pero, insisto, cuando estos mismos conceptos los escucharon muchas otras regiones y ahí se respetó una cuarentena, no se pidieron los permisos de manera excesiva y lograron bajar su tasa de contagio… Finalmente, lo que quiero instalar es que esto tiene que ver con múltiples factores. Nada de lo que nosotros hagamos va a servir si no está el compromiso de la gente, si seguimos viendo incumplimiento, que se vulnera el toque de queda, que no se compromete a entender que este es un trabajo mancomunado”, aseveró.

Rubilar dijo también que “uno no lo puede descartar, pero tampoco lo podemos medir”.

“No tenemos claridad de cuánto haya sido el impacto, dado que se que generó en la Región Metropolitana versus que no se generó en otras regiones. Tampoco podemos descartar cuánto impacto haya tenido, por lo tanto, uno lo puede considerar como un factor, pero claramente uno no puede decir que la razón de la tasa de contagio de la Región Metropolitana sea debido exclusivamente a eso”, insistió.