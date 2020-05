Doctor de Clínica Indisa y “La última cama”: “Hoy en día no nos vamos a quedar sin ninguna posibilidad… esfuerzo de hospitales y clínicas es espectacular”

El ministro de Salud Jaime Mañalich señaló que proyecta seis semanas de peak en contagios de coronavirus en la Región Metropolitana, pero “no significa que durante esas seis semanas haya que estar en cuarentena. Efectivamente, si somos capaces de aislar los casos, usar las residencias sanitarias, no tiene porqué durar todo ese período”.

Al respecto habló con “El Rompecabezas” de Agricultura el epidemiólogo y subdirector médico de la Clínica Indisa, Rodrigo Soto, y dijo que “al menos nos quedan 10 días muy duros, con muchos pacientes graves, con una situación bastante difícil en los servicios de salud por los excesos de enfermos graves”.

“En este momento tenemos más de 150 enfermos hospitalizados (en la Clínica Indisa)”, comentó el doctor. “La Clínica Indisa habitualmente funciona con 32 camas de intensivos, es decir con ventilación mecánica. Hoy día estamos funcionando con el triple de eso y están todas llenas”, añadió.

“El camino que se ha ido usando en los últimos días es ir abriendo nuevas camas, haciendo reconversión, transformando camas que no eran camas críticas en camas críticas, poniendo los monitores, armando los equipos humanos. Nos habíamos preparado desde que partió la pandemia con otros equipos y en este momento atendiendo a los enfermos no solamente están los intensivistas sino que también los pediatras de intensivo, atendiendo adultos. Los anestesistas también están trabajando y manejando enfermos de ventilación. Se han ido reconvirtiendo los equipos. Un rol muy importante han tenido los kinesiólogos, que se han reciclado al área de la ventilación”, contó.

“Más de la mitad de los enfermos vienen del sistema público”, agregó.

Sobre los ya inmunes, el doctor Soto dijo que “habría que estudiar más adelante a un grupo de pacientes recuperados y ver el nivel de inmunidad. Es muy prematuro para emitir un juicio”.

Consultado por los síntomas del coronavirus, el doctor recordó que “el grueso de los síntomas son del aparato respiratorio. El olfato está en la nariz, es parte del sistema respiratorio; el dolor de garganta… la tos. El dolor de cabeza es un síntoma general y a veces da diarrea, en el sistema digestivo. Pero lo que predomina es el problema respiratorio”.

Sobre la hipótesis de “la última cama”, el doctor dijo que “no es una situación tan absoluta”.

“Existe la ventilación mecánica invasiva, pero si un paciente en un momento está… tú puedes usar otras medidas como oxigenación con una narizera por alto flujo que no es una medida tan efectiva pero hoy en día no nos vamos a quedar sin ninguna posibilidad de un enfermo que llegue grave. Ventilación mecánica es una pero ojalá no lleguemos a esa situación. Me niego a pensar a llegar a esa situación… El esfuerzo que han hecho los hospitales públicos y las clínicas es espectacular, porque no se dio en otros países. Hay países desarrollados que pudieron haber hecho el esfuerzo, como en Nueva York que las cosas las hicieron mal”, aseveró.

“Yo creo que con esta cuarentena en serio, en 10 días deberíamos tener un respiro”, dijo.