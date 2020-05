Ministro Mañalich: Es momento de volver a una “nueva normalidad” en algunas regiones

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que en algunas zonas del país en donde se ha superado el brote de coronavirus es momento de volver a una “nueva normalidad”.

En una entrevista realizada por Icare, Mañalich afirmó que “¿cuál es el sentido que Aysén no tenga clases? Tiene que haber mucha gente infectada al lado mío, esa es la única manera (de contagiarse), o tengo que andar en Metro, qué sé yo”.

En este sentido, agregó que “en Aysén, en una escuela rural o en algún poblado de la región de Magallanes e incluso en Punta Arenas, ¿es el momento de hablar del retorno a alguna normalidad? Es el momento“.

El titular de Salud indicó que “en Punta Arenas están viviendo una nueva normalidad, que es salir de la cuarentena, pero con determinados cuidados y vigilancia”.

No obstante, reconoció que “en Santiago yo diría que porque abril fue tranquilo, tuvimos pocos nuevos casos, porque no supimos explicar bien, no llegamos, tuvimos una falta de cuidado colectivo respecto del peligro que este virus significaba“.

En la misma línea, añadió que “yo asumo responsabilidad en ello, tal vez nos calmamos un poco, fuimos menos obsesivos, dejamos de asustar a la gente, le dijimos ‘no se preocupe, la primavera ya llegó"”.

Por lo mismo, Mañalich defendió el llamado que en su momento el Presidente Sebastián Piñera hizo a una “nueva normalidad” en abril pasado, pese a que los casos de Covid-19 aumentaron fuertemente desde mayo, principalmente en la Región Metropolitana.

Agencia Uno