Ministro Mañalich: “No hemos llegado al debate de la última cama”

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que “no hemos llegado al debate de la última cama”. Esto hace referencia a la declaración que dio la jefa de la UCI del Hospital El Carmen, Claudia Vega, que este lunes dijo que “en este momento estoy eligiendo qué cama se va a desocupar y elegir a la persona precisa, que sea la más indicada”.

Lo que sí puede pasar, precisó la autoridad, es que “puede ocurrir que en un hospital determinado haya una demanda de dos pacientes que requieren ventilación mecánica y haya un respirador en la UTI de ese hospital”.

Cuando pasa eso y un paciente queda sin el ventilador mecánico, “la otra persona de intuba en el servicio de urgencia, se conecta a un servicio de ventilación manual y se traslada a un lugar donde haya cama y respirador, del cual tenemos una reserva de más de 300″.

“Este desafío ético de a quién le asigno un respirador, o no, significa que otro paciente tiene que partir a otro lado, pero no significa que el paciente no tenga acceso a un respaldo de ventilación mecánica“, aseguró Mañalich.