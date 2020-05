Reportan alta espera en Hospital San José: mujer de 81 años estaría desde el lunes en la noche esperando una cama

El Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia, está sufriendo una gran exigencia en sus servicios de atención debido al coronavirus.

Un caso que evidencia esto es el de una mujer de 81 años, que está desde el lunes en la noche esperando una cama en la UCI en una ambulancia.

Así lo denunció su hija a 24 Horas, quien señaló que la adulta mayor comenzó a sufrir complicaciones el fin de semana, y desde esa fecha no ha podido ser ingresada. Por la emergencia, decidieron volver el lunes y esperar ahí mismo.

“La gente se está muriendo aquí por falta de recursos. Que el Gobierno se jacte y diga que está todo bien, eso no es verdad”, criticó Chery Muñoz.

Además, pidió apelar a “a la ley de urgencia, que yo no sé por qué no está funcionando. Si aquí no hay cupo, deriven”.