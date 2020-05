Trabajadores del Hospital Carlos Van Buren aseguran que llevan más de dos meses sin contrato ni sueldo

Una grave denuncia realizaron más de un centenar de trabajadores del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, quienes aseguran que desde marzo del presente 2020 se encuentran trabajando sin sueldo y contrato, combatiendo el coronavirus en la Región de Valparaíso.

Según una de las afectadas, quién no quiso identificarse para evitar acciones en su contra por parte del Hospital, desde el 18 de marzo estuvo trabajando sin contrato, y recién días atrás pudo firmar después de mucha insistencia, pero aún no ha recibido el sueldo al igual que muchas compañeras “tengo el contacto de 43 trabajadoras en la UCI que están en mi misma situación, estuve molestando todo este tiempo para saber de mi contrato, y de la fecha de pago no he sabido nada. Incluso hay casos de compañeros que se han ido contagiados con Covid-19 y no han recibido ningún tipo de licencia que se las pueda pagar más adelante”.

“Esto ha sido muy difícil, venir a trabajar y tener todos los días dinero para la locomoción solo es posible gracias a nuestros familiares que nos apoyan con lo mínimo, pero yo ya no sé hasta cuando podré llegar así”, cerró la funcionaria.

En ese sentido, la denuncia fue apoyada por el diputado PPD, Rodrigo González, quien ofició a la Contraloría y al Ministerio del Trabajo para que se inicie una investigación y se determinen las responsabilidades y sumarios administrativos de rigor. “Esta situación es gravísima y he constatado por las cifras que se trata de 1.100 funcionarios que están en esta situación en este hospital, comprobado con una conversación que tuve con el director del hospital, que con mucha transparencia reconoció que había esta anomalía y estaban tratando de resolverlo”.