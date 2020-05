Cientos de usuarios han reportado un colapso en los sitios web de las AFP

Diversos usuarios de redes sociales han reportado, durante la noche de este miércoles, un colapso en los sitios web de las AFP.

Según han indicado algunos cibernautas, los sistemas los han dejando incluso en filas virtuales de más de 30 mil personas.

Específicamente, esto estaría ocurriendo en el caso de los afiliados que están intentando cambiarse de fondo, y que apuntan a las AFP Capital, Habitat y Modelo.

Q significa esto? Tengo clave He mirado y accedido a mis fondos hace 2 días Trato ahora de acceder p cambiar mis $ y me dicen que no tengo clave? Eso es falso, he escrito a superintendente y estoy presentando reclamo Que pasa con los trabajadores que quieres cambiarse? No pueden? pic.twitter.com/GUA2hXqMsQ

— Ximena Rincón (@ximerincon) May 27, 2020