Ministro Mañalich expone argumentos para no decretar cuarentena en la región de Valparaíso

“Las batallas hay que librarlas con los instrumentos que corresponden en su momento”, dijo el ministro Jaime Mañalich este miércoles en su cuenta pública. El titular de Salud hacía clara referencia a la petición de cuarentena obligatoria de las autoridades de la región de Valparaiso para su zona.

Es que las autoridades de la quinta región, sin contar al intendente, (11 alcaldes, 12 parlamentarios y 10 consejeros regionales) emitieron una carta enviada este martes al presidente Sebastián Piñera, en la cual solicitaban “con urgencia” el confinamiento obligatorio para la región.

En su cuenta pública de este miércoles, Mañalich dio los argumentos para no acoger la petición. El secretario de Estado señaló que en este momento hay 683 personas (de 770 mil habitantes) contagiadas consideradas como casos activos entre las comunas de Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio. En ese contexto, considera hacer obligatorio el traslado a residencia sanitarias para quienes sean diagnosticados y sus contactos estrechos.

Al respecto, Mañalich dijo: “Como lo he señalado la incidencias de nuevos casos en la Región de Valparaíso, no tiene comparación, incidencia por población, estamos hablando homogenizado por población, no tiene comparación con lo que está ocurriendo en la Región Metropolitana, y en ese sentido las guerras o las batallas hay que librarlas con los instrumentos que corresponden en su momento”.