AFP Capital tras colapso en su página web: “Hubo un inusual aumento de solicitudes que impactó la plataforma”

Durante la jornada de ayer, varios usuarios de redes sociales reportaron un colapso en la página web de AFP Capital, con filas virtuales de más de 30 mil personas. Específicamente, esto ocurrió en el caso de los afiliados que estaban intentando cambiarse de fondo.

Ante las constantes denuncias en redes sociales sobre esta situación, desde la entidad decidieron aclarar lo ocurrido mediante un comunicado.

“Respecto de la situación ocurrida durante el miércoles 27 de mayo, en la que clientes manifestaron inconvenientes para realizar cambios de sus fondos de pensiones, informamos que hubo un inusual aumento de solicitudes que impactó la plataforma a través de la cual se ejecuta el cambio de fondos de pensiones, presentando intermitencias en su servicio“, comenzaron explicando.

Asimismo, afirmaron que “es nuestro compromiso atender todas las solicitudes de nuestros clientes, y pese al gran volumen de requerimientos que se generaron en un día como el de ayer, ya se ejecutaron cerca de 30 mil cambios de fondos con fecha 27 de mayo, superando el volumen promedio de mil cambios, que diariamente realizan nuestros afiliados”.

“Ante solicitudes masivas como lo ocurrido, AFP Capital ha fortalecido sus servidores y su plataforma de acceso sitio web, a través de una ‘fila virtual’, que permite la espera del acceso, con el objetivo de responder a todos los requerimientos de nuestros afiliados”, detallaron en el texto.

Complementado a eso, señalan que “extendimos el horario de nuestro call center, y nuestras redes sociales estuvieron operativas resolviendo solicitudes hasta las 00:00 horas. En AFP Capital siempre hemos buscado entregar un servicio de calidad a nuestros clientes y pensionados, y en ningún caso hemos obstaculizado en forma deliberada la libertad de nuestros afiliados para tomar decisiones y gestionar sus fondos previsionales a través de nuestros canales de atención. Continuaremos invirtiendo para mejorar día a día nuestro servicio”, concluyen.

Senadora Rincón tomará acciones al respecto

Tras constatar una dificultad para acceder a cambios en los multifondos de las AFPs, la jefa de bancada de los senadores DC, Ximena Rincón, indicó que oficiará formalmente a la Superintendencia de Pensiones y anunció la presentación de un proyecto de ley.

La senadora relató que “ayer tras intentar cambiarme de fondos en la AFP me fue imposible, porque me decían que no tenía clave, situación que es falsa, porque sí tengo clave ya que he accedido a la web y he hecho movimientos anteriormente. Y curiosamente ayer no podía hacerlo”, dijo.