Diputada Ossandón pide decretar duelo oficial permanente en Chile

La diputada Ximena Ossandón (RN) le pidió al Gobierno que decrete “duelo oficial permanente” en Chile debido a la cantidad de muertos producto del Covid-19, que hoy ya suma 890 personas fallecidas.

“A mí me parece sumamente necesario rememorar continuamente a las personas que todos los días vemos fallecer. Tiene que ver con la dignidad de ellos y también con la señal que queremos entregar como país”, dijo la parlamentaria.

“El duelo nacional es una manera de decirles a las familias que compartimos su dolor y es además un gesto de empatía del Gobierno con sus ciudadanos. Los muertos que llevamos no son un número más que se archiva en una planilla Excel, porque detrás hay mucho dolor y sufrimiento”, añadió Ossandón.

El duelo nacional se traduce en una serie de símbolos en la sede de Gobierno, oficinas públicas y unidades de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El izamiento de la bandera a media asta, además de la suspensión de actos y ceremonias oficiales de Gobierno con carácter de festejo, es parte de lo que implica el decreto, que sólo puede dictar el Presidente de la República.

Sobre el punto de suspender todas las actividades con carácter de festejo, la legisladora cree “que es lo mínimo que podríamos hacer. De seguir la pandemia, hay muchas celebraciones como las Fiestas Patrias que probablemente no podríamos realizar y lo más lógico sería hacer una conmemoración y no un festejo masivo de la fecha. A mi juicio la unidad no solo debe reflejarse en un apoyo mutuo para superar el contagio, sino también la unidad debe darse a la hora de recordar y llorar a los muertos. La unidad se vive también en el dolor, que debe ser un dolor nacional”.