El relato de una joven que estudia en el techo de su casa: “A veces pido las clases por WhatsApp”

Sabido es que debido a la pandemia se han suspendido la mayoría de las actividades cotidianas, incluyendo las clases presenciales. La mayoría de los recintos estudiantiles de Chile están haciendo clases online, para las que los estudiantes necesitan buen internet.

En el caso de Paulina Romero, estudiante de primer año de Química y Farmacia de la Universidad Autónoma, debe subirse al techo de su casa en la localidad de San Ramón, región de la Auracanía, para obtener buena señal.

En entrevista con AraucanaDiario, la joven relató: “En mi sector hay muy mala señal y por eso no nos queda otra que subirnos a los techos a buscar una buena conexión. Estoy en mi primer año y yo pensaba que iría clases con normalidad, pero con la cuarentena no se ha podido, así que debo ver cómo me conecto”.

En ese sentido, Romero agregó: “A veces debo pedirles a mis compañeros que me manden las clases por WhatsApp…lo que hago es intentar conectarme con el computador, pero es imposible”.