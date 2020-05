Hasta $3,6 millones cuesta hospitalización por coronavirus para los pacientes con isapre

Según las estimaciones hechas por la Unidades de Cuidados Intensivos, una persona contagiada por coronavirus que necesite ventilación mecánica puede estar 10 días -como mínimo- conectada a la máquina respectiva, situación por la cual las hospitalizaciones son más largas de los esperados y con cuentas altísimas.

Patricio Fernández, superintendente de Salud, dialogó con Las Últimas Noticias y detalló la situación. “Si un paciente llega con riesgo vital a cualquier clínica del país, debe ser atendido por Ley de Urgencia, es decir, no pueden negarte la atención porque estás en riesgo vital, no pueden pedirte documentos en garantía y no tienes que pagarle nada a la clínica”, dijo.

“La isapre paga a la clínica y luego el afiliado le tiene que pagar directamente a la isapre. Nunca sale gratis“, complementó el directivo, quien explicó cuál es la modalidad aplicada en estos casos. “Existe una Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), todos los afiliados a isapres lo tienen. El CAEC dice que la cuenta va a estar cubierta y el paciente sólo va a tener que pagar un deducible, que va entre las 60 UF ($1.722.991) y un máximo de 126 UF ($3.619.542). No importa el tiempo que esté en la clínica, es lo único que pagará la persona, independiente de todos los gastos derivados”, sostuvo.

De todas formas el monto a pagar por el afectado dependerá de los ingresos que perciba mensualmente. “Los que ganan más, tiene que pagar más“, aclaró.