Rodolfo Carter tras sus polémicas declaraciones: “Prefiero decir las cosas sin anestesia para que la gente tome conciencia”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, volvió a referirse a las polémicas declaraciones que realizó durante esta jornada, donde el edil afirmó que “nos tenemos que preparar para que la gente muera en los hospitales y vamos a ver llegar madres con niños muertos en los brazos si esto no cambia”.

En conversación con el Rompecabezas de Agricultura, el alcalde aseguró que “es algo que no quiero que ocurra, me angustia, pero lamentablemente el aumento de contagios y el incumplimiento de la cuarentena nos pone una realidad que esto comience a ocurrir”.

En esa línea, Carter afirmó que “cuando dije esa frase es porque no le podemos mentir a la gente. Sino ponemos freno de mano a esto, pasará”.

“Más vale decir las cosas sin anestesia para que la gente tome conciencia que subirse al auto a payasear a la cuarentena tendrá costos para su familia”, agregó.

Respecto a la irresponsabilidad que ha tenido la gente, al violar la cuarentena en el Gran Santiago y el rol de las autoridades, Rodolfo Carter aseguró al Rompecabezas de Agricultura que “si no se hace algo radical para el fin de semana, vamos a ver imágenes como las que mencioné”.

“Creo que el cambio ya empezó hace un par de semanas. Esto de que no se iba a poder controlarlo no resultó y ahora, corresponde con tranquilidad y transparencia decirle la verdad a la gente, porque los médicos están colapsados en los hospitales, si esta gente se empieza a enfermar no vamos a poder sostener los servicios básicos del país”.

“Solamente en La Florida, en el Hospital, tenemos casi un tercio del personal médico enfermo, así como vamos no vamos a tener médicos. Sabíamos que esto iba a ocurrir y vamos a llegar a un límite”, cerró.