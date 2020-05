Chileno crea túnel sanitizador peatonal inteligente para combatir el COVID-19

El salamanquino Fernando Cepeda creó recientemente un túnel sanitizador inteligente que se encuentra patentado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), bautizado como “Bypass peatonal de sanitización” que ya se usa para combatir el Covid-19.

En principio el túnel fue diseñado en 2017 para uso industrial, utilizándose en plantas faenadoras de alimentos, mineras y otras industrias que necesitaban un proceso de sanitización. Debido a la necesidad de la pandemia, el artefacto fue mejorado en varios aspectos debido al uso masivo que puede tener y controlando el porcentaje de cloro por litro de agua.

La estructura de 2 metros de largo, 1 de ancho y 2,20 de alto tiene como característica principal proteger 100 por ciento a los usuarios de cualquier riesgo de electrificarse como lo asegura su creador, el técnico en estructuras metálicas Fernando Cepeda.

“El túnel inteligente tiene el rango de Certified Welding Inspector (CWI), que es una certificación internacional que posee mi empresa Ararat, un taller que presta servicios de estructuras metálicas de competición y estructuras en general. Trabajamos con tecnología de última generación, que en los talleres convencionales no existen”, indica el profesional de 33 años nacido y criado en Salamanca, pero que tiene su taller en la comuna de Paine, al sur de la Región Metropolitana.

Las empresas Proalmen, Cotrubuin, Solelectric y Feremas, entre otras; la municipalidad de Paine y colegios de Paine ya están usando el túnel sanitizador para los funcionarios y para cuando regresen los alumnos a sus aulas. A continuación, Fernando Cepeda responde algunas inquietudes.

-¿Cuál es la diferencia con los modelos de túneles que se encuentran en el mercado?

-La diferencia de los bypass peatonal de sanitización es la seguridad para los usuarios. Cuenta con un sistema eléctrico inteligente que tiene un sensor infrarrojo para el encendido automático. También posee un regulador de paso que sirve para medir los segundos de sanitización expuestos en el usuario, y lo más importante, tiene un sistema que detecta cualquier avería o riesgo de fuga de energía que puede exponer a peligros al usuario. El sistema automáticamente se apaga y elimina el riesgo de posible condensación eléctrica que puede ocasionar un peligro para el usuario, pues toda la parte eléctrica está construida bajo normas internacionales y cuenta con certificación eléctrica.

-¿El túnel, qué otras características tienen?

-El equipo cuenta con receptáculo, drenaje y rebalse que elimina los riesgos de contaminación y exposición excesiva de hipoclorito de sodio dando un manejo seguro y responsable. También se entrega información de manejo seguro y dosificación de los bypass, como el manual de procedimiento de aplicación del producto.

-¿Qué tipo de productos utiliza el túnel?

-Se recomienda cloro o hipoclorito de sodio, entregando un kit de medición de cloro y PH indicando la dosificación óptima para del uso de bypass y se sugiere un registró para cada relleno del producto.

¿Quiénes son los que más lo solicitan?

-Actualmente los Cesfam, Municipalidades, centros médicos, industrias, la gran minería y colegios, entre otros.

¿Qué se recomienda al momento de comprar un túnel sanitizador?

Primero: fijarse si tiene una buena instalación eléctrica, los materiales y sistema de seguridad, ya que es agua y se encuentra muy cerca de la electricidad. Y ojo con el sensor, que no debe ser de un típico foco led, ya que no son diseñados para estar expuestos a la humedad. Segundo: tiene que contar con un sistema de desagüe, en este caso con una bandeja que contenga para controlar el rebalse de los residuales para no exponer el exceso de producto aplicado. Tercero: no se recomienda el uso de un estanque mayor de 220 litros, ya que los productos que pueden ser aplicados pierden efectividad al paso de la semana. Tener estanque de este litraje permite mayor control de la aplicación y fiscalización del encargado de rellenar el producto.

-Por último, ¿qué les recomienda a los usuarios y cuál es el valor del producto?

-Se recomienda usar cloro o hipoclorito de sodio ya que existe en el mercado un kit muy fácil de usar que permite que sea fiscalizada la dosificación de cloro y PH. Esto permite más seguridad al usuario para que no sea expuesto, además para que este no sufra riesgos a la salud. Y el valor del túnel es de 2 millones de pesos más IVA.

Fernando Cepeda (33) es especialista en estructuras metálicas, cuya certificación es “Certified Welding Inspector (CWI)”. Desde hace una década trabaja en megas estructuras de la gran minería, realizando proyectos de montaje e ingeniería como en Mineras los Pelambre, Minera Escondida y Minera Caserones. Ha ejercido cargos como soldador, supervisor, inspector y control de calidad, aplicando amplio conocimiento en cálculo estructural, electricidad industrial, electrónica y programación e ingeniería mecánica.

Actualmente posee una PYME. Comparte conocimientos de ingeniería sustentable y ecológica con los clientes.