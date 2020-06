Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios demanda a Latam por millonaria suma

La aerolínea Latam sigue acumulando problemas. Debido a las pérdidas por la pandemia, se tuvo que acoger a la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Ahora, recibió una inesperada demanda. La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) demandó a la empresa de transporte aéreo por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, argumentando daños morales por la no devolución de pasajes por más de 300 mil millones de pesos.

La demanda colectiva fue presentada ante el 23° Juzgado Civil de Santiago y, tras ello, Hernán Calderón, presidente de la Corporación, sostuvo: ” La empresa ha incurrido en graves y múltiples infracciones a los deberes que le impone la Ley N°19.496, lo que ha significado una afectación al interés colectivo de millares de consumidores”.

En ese sentido, Calderón agregó: “El objetivo es que por primera vez la justicia sancione a la empresa no sólo por no desembolsar el dinero gastado por los consumidores que no recibieron el servicio, sino además que se haga cargo del daño moral colectivo y lo repare a través de una indemnización económica”.

Además de la no devolución de pasajes, la demanda de Conadecus también acusa a Latam de no cumplir con los derechos irrenunciables de los consumidores a una información veraz y oportuna, a no ser discriminado arbitrariamente, a la libre elección del bien o servicio, a la seguridad en el consumo de servicios y a una reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños.