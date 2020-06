María Teresa Valenzuela, miembro del Consejo Asesor Covid-19: “Nos esperan días duros todavía”

Este domingo Chile superó el millar de muertos por coronavirus y es prácticamente una realidad de que este lunes romperá la barrera de los 100 mil contagiados. A casi tres meses de la detección del primer caso, las últimas semanas han sido complejas y de acuerdo a la opinión de expertos y entidades relacionadas con la salud, el panorama de la pandemia sería igual o más desalentador.

María Teresa Valenzuela, miembro del Consejo Asesor Covid-19, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y comentó lo complejo que será el escenario venidero. “Nos esperan días duros todavía. Todo lo que ha ocurrido las ultimas semanas de mayo, se traduce en estos días. Nos queda todavía ver con esta alza de los casos el impacto de la gravedad durante las próximas semanas”, sostuvo.

“Venía claro que íbamos a llegar a un peak de casos infectantes“, complementó la profesional, quien expresó que los errores de protocolo estuvieron en la base de este; por supuesto que hay que replantearse las estrategias de manera permanente. “Estamos mal en la parte de la base. Se sigue confirmando números de casos día a día que son muy altos. Es fundamental que cumplamos con las medidas. Nuestro país dentro del contexto de América Latina, es el segundo país que más testeos ha hecho“, dijo.

La ex directoria del ISP también hizo un llamado a la responsabilidad para la población más joven del país. “Esta juventud, que no son todos, ha fallado. La rebeldía y ganas de liberarse es el grave problema, porque a esas personas no les ha llegado el mensaje“, manifestó.

“Es crucial que entendamos que tenemos que salir adelante lo antes posible y que no sigamos teniendo más casos”, cerró Valenzuela.