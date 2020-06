Médico del Hospital Sótero del Río tras regreso de Arturo Zúñiga: “No es positivo porque genera un problema a los equipos médicos”

El médico internista del Hospital Sótero del Río, Juan Carlos Said, reprochó la vuelta del subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, a sus funciones en el Ministerio de Salud, luego de que se le recomendará realizar una cuarentena preventiva tras estar con un caso positivo de Covid-19.

En conversación con el Rompecabezas de Agricultura, el profesional aseguró que es una mala señal por parte de la autoridad y, que debería haber respetado el proceso.

“El consejo asesor fue bastante claro. Sí, alguien tuvo contacto estrecho debe permanecer por 14 días aislados. Creo que no es positivo que el subsecretario no haya guardado la cuarentena, porque genera confusión entre las personas y problemas a los equipos médicos, porque si una autoridad no respeta las indicaciones ¿por qué ellos sí?”, dijo.

Respecto la dura crisis sanitaria que vive el país, en el que cada día aumentan las cifras de fallecidos y contagiados, Said lamentó la situación y llamó a tomar conciencia.

“Desgraciadamente para junio y julio se viene peor, uno no es el que quiere dar las malas noticias, pero hay que ser honestos, esto se viene mal. Aumentará el número de contagiados, la demanda por camas críticas y el sistema ya están colapsando”, afirmó.

“El pronóstico para la próxima semana es que vamos a necesitar 300 camas críticas más, pero son reducimos los contagios no se podrá hacer mucho. Si no tomamos esto enserio, será peor”, cerró.