Vocero de La Vega tras tener coronavirus: “Lo único que quería era morirme (…) en La Vega nadie creía, solo un 5% usaba mascarillas”

Arturo Guerrero, vocero de La Vega Central, estuvo contagiado de coronavirus y lo pasó muy mal, tanto que dijo que al quinto día “lo único que quería era morirme”.

Ahora en entrevista con “El Rompecabezas” de Agricultura dijo que lleva “tres días con esperanza, con unas ganas de vivir”.

“Cuando empieza esto, yo dije en algún momento me va a dar esto porque es pandemia, pero nunca en mi vida por un resfriado había quedado en cama. Y cuando empieza esto, la cosa estaba tensionada, la cuarentena, había que ir ordenando, creyendo en el cuento, porque primero nadie creía… empieza hace 16 días atrás una picazón en la garganta y dije ‘nos vamos a quedar en la casa’, dicho y hecho, era el bichito. El primer día bien, tomando miel, limón, paracetamol… Pero el segundo día las paleaduras que me daban, con alevosía, o sea, me dolía de la punta del pelo a la punta de la uña, lo único es que no tenía fiebre. Pero empecé a perder el olfato, el gusto, una repugnancia por todo, hasta por el agua”, contó.

Fueron “seis días en que pude dormir algo, sentado, con una tos seca, seca. No me dolió el pecho, pero sí con el cuerpo como apaleado. No quería escuchar noticias porque era pura desgracia. Orando mucho”.

“Cuando estuve más mal, lo único que quería era morirme. Soy súper positivo y tengo todo un apoyo, pero… es como que te estás ahogando y en el subconsciente empiezas a toser y dices ¿me iré a ahogar o no me iré a ahogar?”, dijo.

“Nadie creía. Tenemos que partir de la base que en la Vega en un primer momento un 5% empezó a usar mascarillas. Había diferentes opiniones, que no era tan grave…”, dijo. “Algunos creían que era estrategia del gobierno por el estallido social. Una irresponsabilidad…”, agregó.

Sobre cómo obtuvo el virus, dijo que pudo ser en La Vega como en cualquier parte. “Yo andaba en Til Til, en Polpaico… me juntaba con la gente en la calle, cualquier lado. El virus agarra a los con helicóptero y los que no tienen helicóptero”.

Guerrero aseguró que hoy en La Vega “hemos tomado todos los resguardos necesarios. Bajo el Ministro de Agricultura, vimos que no falte la comida. Es un desafío grande. Hay que estar presente para que la comida no falte”.