Benito Baranda criticó duramente entrega de cajas de alimentos del Gobierno

El presidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda, criticó duramente el programa de entrega de cajas de alimentos del Gobierno, durante su participación del matinal de CHV “Contigo en la mañana” este martes.

“No sé si es aprovechamiento político, no me voy meter en eso, pero hay imprudencia. Yo lo encuentro súper incómodo que lleguen a tu casa 30 personas con toda la prensa y me entregan una canasta que vale 30 lucas. Es una invasión tremenda a la privacidad”, enfatizó al respecto Baranda.

“Los municipios ya lo estaban haciendo d2222esde antes, con plata propia, piensen ustedes que estas canastas se compraron con plata del Gobierno Regional, 100 millones de dólares que se los sacaron al Gobierno Regional (…) no es plata fresca”, criticó.

Asimismo reiteró que lo mejor era haber hecho transferencias directas de dinero para que las personas libremente decidieran qué les hacía falta.

Agencia Uno