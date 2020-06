Mayo fue el mes con más fallecidos en la Región Metropolitana de la última década

De acuerdo a información proporcionada por el Registro Civil, entre el 1 y 31 de mayo pasado se registraron 4.933 fallecidos en la Región Metropolitana, cifra que es un 30% más alta que la del mismo mes del año pasado (3.779).

La información en el portal web del Registro Civil está disponible desde mediados del mes anterior, tras el anuncio de la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, sobre la entrega de información desagregada, según consigna La Tercera.

La capital es la zona del país que más incrementó su número de muertos en el quinto mes del presente año, seguida por la Región de Magallanes, que tuvo 108 defunciones, un 21,35% más que en el mismo mes de 2019 (89).

No obstante, la información proporcionada por el Registro Civil no indica la causa de la muerte, por lo que no se puede determinar cuántas de estas se deben a coronavirus.

En cuanto al desglose por comunas, el ranking de mayo de 2020 es encabezado por Independencia (685), Santiago (367), Providencia (300), La Florida (266) y Puente Alto (266).

Cabe recordar que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó ayer que se cambiará la forma en que se contabilizan a las víctimas fatales por COVID-19, sumando a quienes se hayan tomado un examen PCR, sea positivo o no.

Agencia Uno