Ministerio de Salud anunció cambio en la duración de las cuarentenas personales: ya no serán 10 días

Durante el reporte diario del Ministerio de Salud en cuanto a los contagiados y fallecidos a causa del coronavirus, Jaime Mañalich informó una importante modificación respecto a la duración de las cuarentenas personales.

Si bien este lunes sostuvo que los confinamientos de los que padecían la enfermedad debía durar 10 días, dicha medida se canceló debido a que se reunirán con especiales para llegar a la conclusión técnica del concepto “síntomas leves”.

“La OMS recomendó que aquellas personas que tenían síntomas leves tuvieran una cuarentena de 10 días en lugar de 14 días, pero hemos tomado la decisión de no implementar este criterio. No tenemos la claridad qué es lo que significa técnicamente un caso leve, cuál es la condición que define una persona con un caso leve“, expresó.

Sobre la misma, la autoridad sanitaria dijo que las licencias médicas entregadas por esta situación sea por 11 días y no de 10; de tal manera para que sea pagada de manera íntegra.

“Este permiso no puede durar menos de 11 días, porque los tres primeros días quedan excluidos y habría que hacer una modificación en la ley para que esto no ocurra, así que el Presidente ha optado por pedir que cuando este cambio se haga no sea de 10, sino que de 11 días para que este periodo no sea acortado y se pague la licencia médica”, manifestó el ministro Mañalich.