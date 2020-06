Ministro Figueroa y condonación del CAE en acuerdo nacional: “Los puntos sobre los cuales se están conversando son otros”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, no mostró apoyó a la propuesta de Renovación Nacional (RN) de condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) y que esto sea uno de los puntos en el acuerdo nacional entre el Gobierno y los partidos políticos.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el secretario de Estado dijo que “el ministro (Ignacio) Briones ha señalado claramente que hoy día los puntos sobre los cuales están conversando son otros, se han tomado medidas para quienes han estudiado con CAE o se vea perjudicado por la pandemia”

“Es bueno que la gente sepa: una persona que tiene CAE y lo tiene que estar pagando, en ningún caso paga mas allá del 10% de sus ingresos“.

“Si no tiene ingresos se suspende el pago de las cuotas, lo mismo si se acogió la Ley de Protección del Empleo y se suspendió la relación laboral. Y este año, además, se lanzó una reprogramación del CAE que permite que todas esas personas que están morosas puedan incorporarse a estos beneficios, que son la cuota que no excede el 10% y la posibilidad de suspender el pago si es que no se tiene ingreso”.

“Desde ese punto de vista existe una protección para quienes deben pagar la cuota del CAE“, sostuvo.