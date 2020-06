Epidemiólogo: “Las pandemias se controlan en la calle, en las poblaciones, hay que volver a hacer prevención. Ahí el Gobierno está al debe”

Este miércoles el ministro de Salud Jaime Mañalich ratificó la cuarentena por una semana más para la Región Metropolitana, dando a conocer que no ha tenido los efectos esperados, ya que hay un cumplimiento de un 30%. “Hasta ahora, los estudios que nos ha entregado el Ministerio de Ciencias, señalan que la movilidad en la RM se ha reducido solo en un 30% respecto de los niveles habituales. Esto es muy poco. Hay muchos permisos, hay mucha gente que vulnera el toque de queda”, dijo.

Al respecto, el doctor Rodrigo Cruz, epidemiólogo y Director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, habló con “El Rompecabezas” de Agricultura.

A su juicio, las cuarentenas “son complicadas porque si no se hacen bien no resultan. Es lo que está pasando en algunas comunas de Santiago, donde el cumplimiento es de un 12 o 15 por ciento y la efectividad es muy pobre. Para que una cuarentena tenga una efectividad real por lo menos tiene que tener un cumplimiento del 60% de la población”.

De hecho, comentó que “nuestro centro de investigación ha sugerido la cuarentena para Valparaíso”, pero asume las consecuencias que podría tener.

“¿Por qué no se cumplen? Eso está dado por las condiciones sociales de nuestro país y otros países. Afectan a la gente más humilde, a la gente que tiene que salir día a día para tener su sustento, si no hay una planificación del gobierno y una red que vaya a apoyar a la gente más desposeída, obviamente no va a resultar porque la gente tiene que salir a ganarse su sustento para sus hijos y ellos mismos”, aseguró.

Sobre las residencia sanitarias, el experto dijo que “tienen que ser complementarias, no son una o la otra, son todas las medidas que se complementan bien, porque el objetivo de las residencias son sacar a una persona de su casa para evitar el contagio intradomiciliario o del trabajo o la calle, porque hay personas que no tienen condiciones para realizar una cuarentena”.

“Son medidas que se pueden complementar bastante bien y una buena coordinación, pero requiere compromiso del Estado en ir en ayuda para las personas que no tienen los recursos básicos, se nos olvidan esas personas, que no tienen agua potable, alcantarillado o servicios básicos para subsistir. Es complejo implementar una cuarentena, pero son útiles”, aseveró. Es por ello que propone “cuarentenas de 12 días para Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio que vayan siendo evaluadas, además de residencias sanitarias”.

SEMANAS COMPLEJAS

Respecto a las semanas que vienen, dijo estar de acuerdo con que serán las más complejas, pero que no es recomendable cambiar ahora al ministro de Salud.

“Esto es un partido que estamos perdiendo 3-0 y en esto momento el objetivo es perderlo 3-0 y no 8-0 o 10-0“, ejemplificó.

“Tenemos que modificar la estrategia porque el equipo no lo podemos cambiar porque somos todos nosotros, lo otro sería cambiar al entrenador pero es poco probable”, aseguró. “Si me preguntan a mí, no cambiaría al entrenador en una situación como esta”, zanjó.

“Creo que hay que complementar la estrategia, el ministro también anunció dos medidas importantes que las estábamos esperando: uno, que el seguimiento de los pacientes confirmados tienen que hacerlo la atención primaria, además lo que anunció el ministro de ir a supervisar las residencias de adultos mayores es buena medida”, dijo.

“Otras medidas que son fundamentales es volver a hacer Salud Pública, es decir, prevención. Lo más importante en las enfermedades infecciosas es la prevención. A veces se nos ha olvidado como país esto. Aplaudo las medidas de comprar ventiladores, aumentar las camas críticas… sin embargo podemos hacer 10 hospitales para coronavirus, pero si no controlamos la pandemia en la calle, igual nos va a sobrepasar, igual vamos a colapsar como sistema de salud. Las pandemias se controlan en la calle, en las poblaciones, hay que volver a hacer prevención. Ahí el gobierno está al debe“, aseveró.

14 DÍAS DE CUARENTENA

Hace uno días el ministro de Salud además informó que se rebajarían los días de cuarentena para quienes fueran positivos de COVID-19 de 14 a 10 días, medida que un día más tarde fue cancelada. Sobre ello, el experto dijo que no hay que perderse: “Son 14 días tanto para una persona infectada o contacto estrecho; no hay dos alternativas, necesariamente se tiene que cumplir los 14 días”.

“Sé que hay un trabajo detrás que demostraría que a partir del día 11 la posibilidad de tener el virus es baja, pero insisto, son trabajos, faltan consolidar, se requieren más estudios, la recomendación es que se cumplan los 14 días para pacientes sintomáticos y quienes tengan contacto estrecho”, concluyó.