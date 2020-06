Representante de la OMS en Chile y proyección de 12 mil fallecidos por Covid-19 en Chile: “No se puede descartar; está dentro de lo posible”

En los últimos días Chile superó los 100 mil contagiados y 1.000 muertos a causa del coronavirus. Para peor, se espera que la situación empeore en las siguentes semanas debido a la llegada del invierno y todo lo que eso implica: baja de temperaturas y aparición de enfermedades respiratorias que podrían complicar la salud de aquellos que padecen Covid-19.

Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Chile, dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y abordó la problemática. “Es importantísimo que tomemos todas las precauciones y sigamos las indicaciones de la autoridad; que todos contribuyamos con un mensaje bien claro, sin mucha complicación a la importancia del cuidado personal para evitar los contagios”, dijo.

El profesional de la salud también analizó las proyecciones realizadas por la Universidad de Washington, entidad que sostuvo que nuestro país alcanzará los 12 mil muertos a causa de la pandemia. “No se puede descartar, está dentro de lo posible si es que no tomamos las medidas que corresponden“, expresó.

El médico argentino, además, comentó los modelos predictivos bajo los cuales trabajó el Ministerio de Salud antes de la pandemia y que, con el paso de las semanas, no resultaron ser ciertas. “(Minsal) estaba informado porque había visto con el ministro los distintos modelos de proyección. (Los modelos) son un distractor. El ministro señaló que al 12 de junio iba a haber una meseta de fallecidos; se proyectaba que a partir de ahí los casos iban a empezar a descender y hace un mes dijo que el virus comenzaba a circular en áreas donde la gente no tiene capacidad de aislamiento”, manifestó.

“La proyección hizo todo lo contrario y empezó a escalar. Creo que los modelos predictivos que no consideran la heterogeneidad que tienen los países de Latinoamérica, no son modelos que sirvan de mucho. Esos modelos que te dicen que habrá una segunda ola… la habrá si no nos cuidamos y no aportamos”, dijo.