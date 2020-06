Gobierno entregó indemnizaciones a apicultores afectados por la crisis hídrica

El ministro de Agricultura, Antonio Walker anunció la entrega por más de $490 millones en indemnizaciones a 418 apicultores distribuidos desde las regiones de Coquimbo hasta Los Ríos, quienes vieron afectadas sus colmenas por efectos de la crisis hídrica que sufre el país.

“Como Ministerio de Agricultura hemos creado este seguro paramétrico para proteger una especie tan importante para la producción de alimentos del mundo como son las abejas”, afirmó Walker.

Se trata usuarios de INDAP que durante 2019 contrataron el seguro apícola con subsidio estatal de Agroseguros del Ministerio de Agricultura, acción que les permitió proteger sus colmenas y sus abejas contra diversos riesgos climáticos y de la naturaleza para poder así continuar con su actividad productiva. De las 10 regiones que contrataron este seguro, Maule será la que recibirá el mayor monto de compensaciones indemnizaciones con más de $170 millones.

El anuncio fue realizado en la casa de un grupo de pequeños apicultores ubicada en el sector de Los Niches, en Curicó, durante la visita del titular de la cartera a la región del Maule.

En la ocasión, el secretario de Estado, junto al Gobernador de Curicó, Roberto González Olave, la seremi de Agricultura, Carolina Torres y el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, relevaron la importancia de contratar seguros para el agro con subsidio estatal en el contexto de la creciente variabilidad climática y de la sequía.

“Estamos haciendo entrega de este seguro para cuidar a las abejas, tenemos que cuidarnos entre todos y la idea de este seguro es que cuando hay sequía, incendio o alguna Inclemencia climática, podamos asegurar la producción de abejas. Hoy dispusimos más de $490 millones para seguros apícolas y para esta región en particular $170 millones que van a ayudar a paliar las pérdidas que tuvimos este año por los incendios, por las sequías. Hemos visto un 20% menos de población de abejas y si no hay polinización, no hay producción de alimentos”, destacó el secretario de Estado.

El proceso de pago de las indemnizaciones para los 418 apicultores se inició durante abril y continuará durante todo junio con la entrega de indemnizaciones.

Marilyn Marchant es usuaria de INDAP y es parte de los apicultores beneficiados con el reembolso. Con 39 años ha levantado C&M, un emprendimiento familiar en el que participan su esposo y su hija mayor.

Posee más de 400 colmenas de las que obtuvo cerca de 12 mil kilos de miel en la última temporada y recibirá una indemnización superior a $1.300.000 que reconoce llega a tiempo: “será una inversión para seguir creciendo con nuestras colmenas; lo destinaré principalmente a la alimentación de las abejas; también para remedios y reparar material que se va deteriorando con los años. En el rubro que sea, siempre va a haber un riesgo; por eso, justamente, nosotros lo tomamos”, explicó la apicultora.

Agencia Uno