Partes por ruidos molestos llegaron a cifras récords históricos durante la pandemia

A casi tres meses desde que se decretó cuarentena en diversas partes de Chile, producto de la pandemia del coronavirus en nuestro país, una de las problemáticas que se fueron en alza fueron las denuncias por ruidos molestos y multas, las que llegaron a cifras históricas.

Según La Tercera, las infracciones suman 3.921 desde que se declaró Estado de Emergencia Sanitaria y estas, están relacionadas con la música alta y festejos en residencias particulares.

Desde el mismo matutino, informaron que solamente durante la primera semana de emergencia, Carabineros de Chile multó a 245 personas a nivel nacional. Con el correr de las semanas, las denuncias aumentaron hasta la cifra antes mencionada.

Los fines de semanas es donde más se cursan infracciones, acumulando el 66 por ciento de las denuncias por ruidos molestos, entre viernes, sábado y domingo; especificamente en las noches desde las 00 hasta las 4:00 de la madrugada.

“Carabineros va cuando los vecinos reportan ruidos molestos, y ya se ha hecho una advertencia por parte de la comunidad. Ahora, hay que hacer la diferencia y esto no es lo mismo que las fiestas clandestinas, las que cuentan con otro nivel de producción. De todas maneras, es una situación lamentable, porque ante la pandemia que estamos viviendo aún hay quienes no entienden que no pueden armarse fiestas”, señaló el coronel de la OS-9 Juan Francisco González a La Tercera.