Subsecretario Arturo Zúñiga confirmó hospitalización de su chofer: “No fue calificado como contacto estrecho mío”

Durante esta mañana, en diálogo con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, precisó que el chofer del subsecretario Arturo Zúñiga se encontraba hospitalizado por síntomas alusivos al Covid-19. “No tengo información del estado de salud de él en este momento. Sé que esta con licencia médica, que se encuentra hospitalizado, pero no tengo antecedentes de su condición clínica”, dijo.

La aclaración del aludido llegó esta mañana en medio del reporte diario del Ministerio de Salud. “La persona está hospitalizada hace una semana y se encuentra con todos los cuidados necesarios. Más información, no se debe entregar por la ley de derechos y deberes del paciente”, dijo.

Zúñiga, quien hasta hace poco estuvo en cuarentena, expresó que el chofer no fue contacto estrecho por coronavirus. “Quiero ser claro: este caso no fue calificado como contacto estrecho mío. Por eso es que se toma esta decisión, esto fue evaluado por la Seremi de Salud y no está definido como tal”, cerró.