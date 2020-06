Solicitan a autoridades congelar el pago de las patentes de alcoholes

El diputado independiente, Pablo Prieto, solicitó por medio de un proyecto de resolución al Presidente de la República, para que en el ejercicio de las facultades, autorice a los municipios a congelar el pago de las patentes de alcoholes mientras dure la crisis sanitaria.

A su vez, el legislador envió un oficio dirigido al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, con el fin de solicitarle evaluar los beneficios que una medida de esta naturaleza podría traer a la alicaída actividad comercial en el país, toda vez que, agregó, “sumado a los efectos que causó en la actividad comercial la crisis social de octubre del año recién pasado”.

Por ello, Prieto argumentó que “producto de la crisis, muchos emprendimientos a nivel nacional han visto bajar sus ventas e incluso cerrar sus puertas, debido principalmente al llamado de la autoridad a quedarse en casa para evitar el contagio masivo del COVID-19. Se trata de una serie de locales que, por su naturaleza, están afectos al pago de patentes de alcohol, aun cuando su giro supere por mucho el mero expendio de dicha clase de bebidas”.

Además, solicitó la entrega de un subsidio, ya en palabras del legislador, “lamentablemente este sector no está generando ningún ingreso, por lo que no tienen como pagar este tipo de patentes, que por lo demás no están utilizando”.

Con todo, subrayó el diputado independiente por la VII región, “la ley Nº16.282 que fija normas sobre sismos y catástrofes, faculta de manera extraordinaria al presidente de la República para dictar por la vía administrativa normas de excepcionalidad para superar los efectos de dichas catástrofes. De esta manera, creemos que el ejercicio de esta facultad, entregando a los municipios la potestad de congelar el pago de las patentes de alcohol, podría ser de gran utilidad para este importante sector económico.

El diputado Pablo Prieto hizo un llamado a la urgencia para ir en ayuda de este sector económico del país, “no podemos cerrar los ojos frente a quienes lo están pasando mal”, sentenció.