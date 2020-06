Eduardo Engel y manejo de COVID-19 en Chile: “El Gobierno no estaba dispuesto a escuchar voces disidentes”

El economista y director de Espacio Público, Eduardo Engel, manifestó que el Gobierno no escuchó a “voces disidentes” en el contexto de la evolución de la pandemia del coronavirus en Chile, afirmando que no tomaron en cuenta todas las opiniones científicas.

“El gobierno no estaba dispuesto a escuchar voces disidentes. El 30 de abril, el primer día en que el número de contagiados da un gran salto, nuestro análisis en Espacio Público, fue dar una alerta roja”, posteriormente “el número de contagios siguió subiendo hasta que finalmente el Gobierno llamó a una cuarentena. Pero eso fue recién el 15 de mayo. Pudo haber sido antes”, dijo en entrevista con La Tercera.

“La persona que está asesorando siente que es complicado criticar a la autoridad públicamente, porque hay una concepción de que uno no critica, sólo colabora, pero esa lealtad le hace un flaco servicio a que se tomen las mejores decisiones”, argumentó.

“Durante abril, la autoridad tenía claro lo que quería hacer, y cuando un estudio científico le servía para avalar una decisión que ya estaba tomada lo inflaba al máximo. En caso contrario, no lo consideraba”, continuó.

Pero esto “debió ser al revés, primero ver lo que dice la evidencia científica y luego usar eso como un insumo en la elección de las estrategias. La impresión que tengo era que se usaba la evidencia simplemente para confirmar lo que ya estaba decidido”, concluyó.

Problema comunicacional

“Ha faltado una campaña comunicacional potente y ha faltado que a la gente le llegue comida e ingresos para no tener que salir a trabajar. Si se hubiese hecho todo lo que se puede, yo diría ok, pero no se ha hecho, para nada”, señaló respecto a su preocupación por la irresponsabilidad de quienes salen sin necesidad durante la cuarentena.

“Mira los datos de movilidad: obviamente en las comunas más vulnerables la gente se moviliza más, pero aún en el barrio alto, el nivel en que ha caído la movilidad es en promedio 60 por ciento. ¿Y qué motivo hay para que la gente esté movilizándose en Las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea un 40 por ciento de lo habitual si estamos en plena cuarentena y la inmensa mayoría de esos barrios no tiene que salir a trabajar para no pasar hambre?”, cuestionó Engel.