Trabajadores de farmacias cuestionan diferencias en protocolos para casos sospechosos tras cuarentena de Paula Daza

La Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias (FENATRAFAR) criticó la diferencia que existe en los protocolos de Salud tras la cuarentena preventiva de la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza al haber tenido un contacto estrecho con un posible caso de COVID-19.

A través de un comunicado, los trabajadores indicaron que “nos sumamos a las reiteradas consultas de la prensa respecto a la aplicación de los protocolos para casos sospechosos”.

“Una vez más, el gobierno deja en evidencia la dramática desigualdad en que vivimos los chilenos. Mientras las autoridades se toman el privilegio de hacer cuarentena preventiva mientras esperan los resultados del PCR de un caso estrecho; los trabajadores tenemos que seguir en nuestros puestos de trabajo a la espera del diagnóstico”, reclaman.

“El abuso se profundiza aún más cuando vemos que una persona con acceso a una clínica privada puede recibir sus resultados en 4 días, como señaló en su caso el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, a quien vimos

reaparecer muy prontamente, pese al estado de salud de su chofer”, dicen.

“En el otro Chile, los trabajadores que presentan síntomas de Coronavirus viven un calvario, porque no saben dónde recurrir; son discriminados en la Asociación Chilena de Seguridad, porque su caso no se quiere considerar como enfermedad laboral, los consultorios no cuentan con los recursos, los hospitales los envían al Minsal o a la Seremi. El proceso es tan confuso que deben buscar por sus medios dónde realizar el examen, teniendo que esperar hasta 10 días por los resultados”, aseguran.

El gremio viene solicitando medidas más estrictas para el tratamiento de los casos estrechos de positivos desde el 23 de mayo. “Hicimos llegar la solicitud al subsecretario Arturo Zúñiga y a la jefa de gabinete de la Seremi Metropolitana, Paula Cisternas, pero no quieren escuchar. Estamos preocupados por la trazabilidad de casos, nosotros y otros sectores, pero las autoridades toman las medidas demasiado tarde o las toman aplicando la Ley

del Embudo. Unos pueden hacer cuarentenas preventivas, como la señora Daza y otros no, como nosotros”, señaló molesto Mauricio Acevedo, presidente de Fenatrafar.

“Quiero preguntarle directamente al ministro, que hace un trabajador cuando tiene síntomas y qué hacen sus contactos directos, porque a estas alturas del partido aún no lo tenemos claro. La Achs se desentiende, los consultorios y hospitales están colapsados y nosotros aún estamos obligados a seguir trabajando, con la posibilidad de contagiarnos entre nosotros y a los clientes, mientras esperamos los resultados de los exámenes de nuestros compañeros enfermos. Vamos a aplicar ley pareja o asumimos que hay dos Chile y lamentablemente nos tocó el lado triste, pero conteste la pregunta señor ministro”, agregó Acevedo.