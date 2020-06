Senadores insisten al Ejecutivo que patrocine extensión del post natal

“Ministra, se requiere de una indicación, de un texto para viabilizar el apoyo, no solamente a las mujeres que están contempladas en este proyecto, sino que también a otro universo”, solicitó el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el senador Juan Pablo Letelier, durante la sesión que se abocó a analizar el extender postnatal parental en vinculación con la crisis sanitaria por la enfermedad COVID-19.

Cabe recordar que el texto legal, en segundo trámite constitucional, fue derivado a la Comisión, luego de que se solicitara en Sala “especialmente -sentenció la senadora Adriana Muñoz, Presidenta del Senado e integrante de la instancia parlamentaria- para que el Ejecutivo emita un pronunciamiento e intercambie opiniones sobre la materia- pero no comparto para nada la propuesta que ha hecho la Ministra en esta sesión de la Comisión. Es de máxima importancia el que las mujeres puedan conciliar el ser madres y el poder trabajar”.

La propuesta, se centró en fortalecer el teletrabajo y la ley de protección al empleo. A juicio de la ministra María José Zaldívar, “el carácter o la inadmisibilidad de este proyecto es fundamental, porque irroga gastos y porque es un tema de seguridad social. No tiene que ver con color político. Dicho sea esto, tenemos que tomar en cuenta que hoy son 6 meses de post natal y estamos con un problema concreto, acá hay que tener una mirada desde los niños y niñas”.

“El problema es que tenemos una cantidad de niños, casi un millón, que tienen entre 0 y 3 años y que están a cargo de padres y madres y lo que debiéramos privilegiar es que manteniendo su trabajo lo puedan hacer sin poner en riesgo a los niños con, por ejemplo, el trabajo a distancia o la ley de protección al empleo”, detalló.

Además, desde la cartera se aseguró que las madres con trabajos mejor remunerados son las que se ven más beneficiadas, en contraste con aquellas con uno más precario. “Dentro de las beneficiarias con remuneración de 350 mil en promedio, son un 21% y de éstas el monto total solo es del 8%; por otro lado, las beneficiarias con remuneraciones de más de más de 2 millones cien mil, representan el 8% y se llevarían el 22% del total de los ingresos. (…) Las que ganan menos, se llevan menos cantidad de la torta”, detalló el Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro.

La senadora Carolina Goic reconoció que “la iniciativa, tal cual como está, requiere de la firma del Presidente para sacarlo adelante. (…) Esto requiere urgencia”. Asimismo, propuso que se podría flexibilizar el uso de licencias del hijo menor de un año, “si se busca asegurar la salud del niño y la madre”. Con respecto a la ley de protección del empleo, propuesto por Zaldívar indicó que “no estoy de acuerdo, el que ellas se mantengan fuera más tiempo, significa también que hay más riesgo de que la despidan de su trabajo”.

Luego, el senador Letelier manifestó que “estamos en esta situación por la pandemia y la autoridad hoy no puede garantizar que se cumplan los derechos laborales de las mujeres trabajadoras. Hay mujeres que trabajan en todo el territorio nacional y en la gran mayoría del país no hay cuarentena y tampoco hay cuidado infantil”, además coincidió con que no solo se afecta a los menores de 7 meses, sino que afecta a un universo mayor.

La senadora Isabel Allende recordó que “la Presidenta del Senado le pidió al Presidente de la República, incansablemente, el patrocinio. Este camino (la Comisión), al menos nos permite ver el tema y ver si el gobierno va a escuchar. (…) No solamente es un tema de derechos laborales, sino que también dice relación con afianzar el apego y el desarrollo cognitivo del niño y sus derechos y el compromiso del Estado con nuestras obligaciones internacionales. La Ministra no se refirió al respecto”.

Durante la sesión, expusieron una serie de invitadas, todas ellas, indicaron transversalmente que la red de apoyo hoy no está disponible, tanto las salas cunas como los abuelos, por las circunstancias por todos conocidas. Además, se hizo presente que hay 2.456 niños menores de 4 años que han dado positivo y 257 han requerido hospitalización.

La presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román, sentenció que Chile tiene una historia de proteccion a la maternidad “y me alegro que en este proyecto se mantenga este principio. Como colegio, creemos que este proyecto está en línea con los derechos de los niños y niñas”.

Por su parte, la coordinadora de Género y Políticas Públicas del Colegio Médico de Chile, Francisca Crispi, dejó constancia que el post natal es una política clave y altamente positiva por la salud del lactante; la lactancia materna y sentenció que hay camas críticas pediátricas que han sido sustituidas por camas para personas mayores de edad. Advirtió -además- que los menores están desprovistos de cuidado, con el cierre de salas cunas y los abuelos-que son los que mayoritariamente los cuidan- como población de riesgo, sumado a las cuarentenas y los problemas en la salud materna.

Para Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, “con o sin esta ley creemos que el gasto será el mismo y aumentará en aquellas mujeres menos privilegiadas. Pensar en este proyecto es pensar en una medida humanitaria”.

La representante de Madres por el Postnatal, Estephanie García, agradeció la instancia para “visibilizar los días de angustia e incertidumbre que vivimos miles de madres al tener que retornar a nuestros trabajos en medio de esta pandemia. 23 mil mujeres en etapa de gestación y crianza, sin redes de apoyo, ni resguardos para asegurar la salud de nuestros niños”.

Isabel Díaz, coordinadora de Educación del Instituto Igualdad y ex Subsecretaria de Educación Parvularia, indicó que hay conciencia científica que los primeros años son claves. Además, hizo especial mención a los hijos e hijas de las funcionarias de salud y los problemas reales de las salas cunas hoy, como en el mediano plazo.

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, aludió a la Convención de los Derechos de los niños y niñas, para la que el Estado adquirió el compromiso de asegurar el desarrollo armonioso e integral de los menores. “Dentro de los objetivos del Estado está asegurar a los niños y niñas el derecho a la supervivencia y al desarrollo y ahí hay un ámbito de relevancia de abordar para ver si esto se transforma en ley o no. Y de negar esta posibilidad, puede tener implicancias significativas en cómo el Estado responde al mandato contraído en virtud de esta convención”.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social volverá a reunirse para continuar analizando la materia.

Agencia Uno