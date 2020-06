Internista en el Hospital Sótero del Río y crisis del Covid-19: “Aún no nos hemos tomado esto en serio”

La crisis sanitaria del coronavirus en Chile, con el paso de los días, se agrava cada vez más. Sin más preámbulos, a la fecha van más de 139 mil contagiados y 2.264 fallecidos, situación que podría empeorar debido a las condiciones climáticas venideras y el colapso de las redes asistenciales.

Juan Carlos Said, internista en el Hospital Sótero del Río, dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y además del difícil escenario, comentó la polémica por el conteo de muertes implementada por el Ministerio de Salud. “Todos los países ha tenido problemas en contar fallecidos. No es una ciencia exacta, todos los gobiernos ha tenido problemas en eso. La misma polémica ha estado en Francia, Inglaterra y Bélgica. La actualización me parece adecuada y hay que seguir profundizando en esa línea”, dijo.

“Lo que más ha fallado es la trazabilidad. La cuarentena no sirve de nada si no diagnosticamos a los pacientes y los aislamos a tiempo“, complementó el profesional, quien apuntó a ciertos fallos durante los primeros días de la emergencia. “Ha faltado una ética en esto, apelar a mayores campañas de educación e información. Al principio se dieron demasiados permisos, por cualquier motivo“, expresó.

“Aún no nos hemos tomado esto en serio. Por un esfuerzo de mantener la economía, se ha tratado de no limitar tanto los permisos, pero eso es contraproducente“, expuso Said, quien además abordó el trabajo hecho por el Ministerio de Salud. “Nuestro país tiene un problema que es que la autoridad sanitaria hace todo. Un sistema de salud funciona mejor cuando hay más independencia entre los actores”, sostuvo.