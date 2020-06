Segunda fiscalización en comunas con cuarentena dejó 88 detenidos en 4 horas

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, hizo nuevamente un llamado a ser responsables y solidarios con quienes hoy más lo necesitan y así disminuir los contagios por Covid-19.

Martorell afirmó que “vamos a redoblar todos los esfuerzos en fiscalización y vamos a estar en todas las partes que sean necesarias para salvaguardar la vida de las personas”.

La mañana de este martes, la subsecretaria acompañó al jefe de zona Santiago Oeste, general Enrique Monrás, a una nueva y masiva fiscalización que tuvo lugar en la Plaza de Maipú, mientras en paralelo se realizaban controles en toda la Región Metropolitana, que permitieron la detención de 88 personas (84 por infracción al artículo 318 y 4 por delitos y órdenes vigentes) en menos de 4 horas.

El objetivo de estos controles con Carabineros, que se realizarán a diario en distintas comunas en cuarentena, es fiscalizar a todos quienes se encuentren transitando sin el permiso correspondiente. Esto se suma al trabajo que también se encuentran realizando la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas en distintas comunas del país.

En la oportunidad Martorell recalcó que “el mensaje es uno solo: por favor, si no tiene que salir, no salga de su casa. Nuestros actos repercuten en la vida de las personas y, por lo tanto, si no somos responsables habrá fiscalizaciones cada día más duras”.

Por otra parte, al ser consultada por el Permiso Único Colectivo, la autoridad señaló que “estamos en el proceso de enseñar cómo va a funcionar este nuevo sistema, nosotros creemos que a fines de esta semana daremos el vamos, pero para todos las empresas incluidas se hará un proceso explicativo para que puedan hacerlo de la manera adecuada y así tener un mayor control de quienes están circulando, pero sin afectar la calidad de vida de las personas”.

La subsecretaria explicó que las empresas afectas a este Permiso Único Colectivo son las de servicios de utilidad pública, seguridad no autorizadas por la OS10 y medios de comunicación, los que ya no podrán circular solo con su credencial y cédula de identidad, sino que deberán portar este nuevo permiso en todo horario.

“Quiero aclarar que eso deja fuera a los servidores públicos y funcionarios de la salud pública y privada, y por supuesto a los de emergencia como bomberos”, acotó.

El nuevo permiso único colectivo será solicitado por el empleador, pero llegará por correo a cada uno de los funcionarios. Otra novedad es que solo durará 7 días y no 15 como es actualmente. Se busca que los empleadores pongan en esa nómina solo a los funcionarios que están cumpliendo labores presenciales en comunas en cuarentena.

A su vez, el general Monrás hizo un recuento de la fiscalización del día anterior e indicó que “el día de ayer abarcamos 160 puntos, solamente de unidades territoriales, para realizar estos controles. Así también, ayer se realizaron más de 28 mil controles, tanto vehiculares como de personas, lo cual arrojó un total de 665 detenidos por no contar con el permiso para poder circular. Además, se detuvo a 103 personas por distintos delitos comunes”.

Agencia Uno